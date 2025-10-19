Смотреть онлайн АПР - Мукура Виктори Спортс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Чемпионат Руанды по футболу. Премьер лига: АПР — Мукура Виктори Спортс, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Regional Nyamirambo.
Превью матча АПР — Мукура Виктори Спортс
Команда АПР в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Мукура Виктори Спортс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда АПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мукура Виктори Спортс забивает 0, пропускает 0.