Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн АПР - Мукура Виктори Спортс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира РуандаЧемпионат Руанды по футболу. Премьер лига: АПРМукура Виктори Спортс, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Regional Nyamirambo.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Regional Nyamirambo
Чемпионат Руанды по футболу. Премьер лига
АПР
19'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Мукура Виктори Спортс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
АПР icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
19'
Угловой
АПР - Угловой
19'
АПР - 1-ый Гол
25'
Угловой
АПР - Угловой
28'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
35'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
38'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
39'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
40'
Угловой
АПР - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
90+3'
Угловой
Мукура Виктори Спортс - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча АПР — Мукура Виктори Спортс

Команда АПР в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-7. Команда Мукура Виктори Спортс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда АПР в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мукура Виктори Спортс забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
АПР АПР
46%
Мукура Виктори Спортс Мукура Виктори Спортс
54%
Атаки
120
108
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
1
1
Удары в створ ворот
1
1
Игры 4 тур
19.10.2025
АПР
1:0
Мукура Виктори Спортс
Завершен
17.10.2025
Горилла
0:0
Гичумби
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA