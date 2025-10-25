Смотреть онлайн Киёву - АПР 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Чемпионат Руанды по футболу. Премьер лига: Киёву — АПР, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mumena Stadium.
Превью матча Киёву — АПР
Команда Киёву в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-10. Команда АПР, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-7. Команда Киёву в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. АПР забивает 1, пропускает 1.