Смотреть онлайн Киёву - АПР 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Руанда — Чемпионат Руанды по футболу. Премьер лига: Киёву — АПР, 5 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mumena Stadium.