11.10.2025

Смотреть онлайн Каксиас - Флореста ЕК 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: КаксиасФлореста ЕК, 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Centenario
Бразилия - Серия C
Каксиас
13'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
Флореста ЕК
79'
Смотреть онлайн
Caxias icon
13'
Счет после первого тайма 1:0
Floresta icon
79'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Caxias - Угловой
13'
Caxias - 1-ый Гол
18'
Угловой
Caxias - Угловой
32'
Угловой
Caxias - Угловой
33'
Угловой
Caxias - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Caxias - Угловой
78'
Угловой
Floresta - Угловой
79'
Floresta - 2-ой Гол
86'
Угловой
Floresta - Угловой
90'
Угловой
Floresta - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Каксиас — Флореста ЕК

Команда Каксиас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-9. Команда Флореста ЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Каксиас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Флореста ЕК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Каксиас Каксиас
57%
Флореста ЕК Флореста ЕК
43%
Атаки
137
93
Угловые
5
3
Удары мимо ворот
7
7
Удары в створ ворот
5
4
Игры 6 тур
11.10.2025
Каксиас
1:1
Флореста ЕК
Завершен
11.10.2025
Лондрина
1:1
ФК Сан-Бернарду
Завершен
11.10.2025
Понте-Прета
2:0
Гуарани Кампинас
Завершен
11.10.2025
Наутико Капибарибе
2:1
Бруске
Завершен
