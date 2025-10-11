Смотреть онлайн Каксиас - Флореста ЕК 11.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C: Каксиас — Флореста ЕК, 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centenario.
Превью матча Каксиас — Флореста ЕК
Команда Каксиас в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-9. Команда Флореста ЕК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Каксиас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Флореста ЕК забивает 1, пропускает 1.