Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C : Лондрина — ФК Сан-Бернарду , 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал Джейси Скафф .

Превью матча Лондрина — ФК Сан-Бернарду

Команда Лондрина в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-9. Команда ФК Сан-Бернарду, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Лондрина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Сан-Бернарду забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды ФК Сан-Бернарду, в том матче сыграли вничью.