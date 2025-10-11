Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Лондрина - ФК Сан-Бернарду 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: ЛондринаФК Сан-Бернарду, 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мунисипал Джейси Скафф.

МСК, 6 тур, Стадион: Мунисипал Джейси Скафф
Бразилия - Серия C
Лондрина
47'
Завершен
1 : 1
11 октября 2025
ФК Сан-Бернарду
16'
Sao Bernardo icon
16'
Счет после первого тайма 0:1
Лондрина icon
47'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Sao Bernardo - Угловой
16'
Sao Bernardo - 1-ый Гол
31'
Угловой
Лондрина - Угловой
33'
Угловой
Лондрина - Угловой
43'
Угловой
Лондрина - Угловой
44'
Угловой
Лондрина - Угловой
45'
Угловой
Лондрина - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
47'
Угловой
Лондрина - Угловой
47'
Лондрина - 2-ой Гол
71'
Угловой
Лондрина - Угловой
79'
Угловой
Лондрина - Угловой
87'
Угловой
Лондрина - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Лондрина — ФК Сан-Бернарду

Команда Лондрина в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-9. Команда ФК Сан-Бернарду, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Лондрина в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Сан-Бернарду забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 07 сентября 2025 на поле команды ФК Сан-Бернарду, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Лондрина
Лондрина
ФК Сан-Бернарду
Лондрина
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
07.09.2025
ФК Сан-Бернарду
ФК Сан-Бернарду
2:2
Лондрина
Лондрина
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лондрина Лондрина
50%
ФК Сан-Бернарду ФК Сан-Бернарду
50%
Атаки
96
56
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
7
3
Удары в створ ворот
4
1
Игры 6 тур
11.10.2025
Каксиас
1:1
Флореста ЕК
Завершен
11.10.2025
Лондрина
1:1
ФК Сан-Бернарду
Завершен
11.10.2025
Понте-Прета
2:0
Гуарани Кампинас
Завершен
11.10.2025
Наутико Капибарибе
2:1
Бруске
Завершен
Комментарии к матчу
