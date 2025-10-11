Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C : Понте-Прета — Гуарани Кампинас , 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мойзес Лукарелли .

Превью матча Понте-Прета — Гуарани Кампинас

Команда Понте-Прета в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Гуарани Кампинас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Понте-Прета в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуарани Кампинас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Гуарани Кампинас, в том матче победу одержали гостьи.