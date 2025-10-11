Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Понте-Прета - Гуарани Кампинас 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: Понте-ПретаГуарани Кампинас, 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Мойзес Лукарелли.

МСК, 6 тур, Стадион: Эстадио Мойзес Лукарелли
Бразилия - Серия C
Понте-Прета
7'
75'
Завершен
2 : 0
11 октября 2025
Гуарани Кампинас
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Понте-Прета icon
7'
Счет после первого тайма 1:0
Понте-Прета icon
75'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Понте-Прета - 1-ый Гол
12'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
12'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
17'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
34'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
34'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
51'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
53'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
73'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
75'
Угловой
Понте-Прета - Угловой
75'
Понте-Прета - 2-ой Гол
88'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
90+1'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
90+2'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
90+4'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
90+4'
Угловой
Гуарани Кампинас - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Понте-Прета — Гуарани Кампинас

Команда Понте-Прета в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-7. Команда Гуарани Кампинас, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-13. Команда Понте-Прета в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуарани Кампинас забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 сентября 2025 на поле команды Гуарани Кампинас, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Понте-Прета
Понте-Прета
Гуарани Кампинас
Понте-Прета
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
06.09.2025
Гуарани Кампинас
Гуарани Кампинас
0:1
Понте-Прета
Понте-Прета
Обзор
02.08.2025
Понте-Прета
Понте-Прета
1:1
Гуарани Кампинас
Гуарани Кампинас
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Понте-Прета Понте-Прета
50%
Гуарани Кампинас Гуарани Кампинас
50%
Атаки
46
57
Угловые
5
9
Удары мимо ворот
3
1
Удары в створ ворот
2
1
Игры 6 тур
11.10.2025
Каксиас
1:1
Флореста ЕК
Завершен
11.10.2025
Лондрина
1:1
ФК Сан-Бернарду
Завершен
11.10.2025
Понте-Прета
2:0
Гуарани Кампинас
Завершен
11.10.2025
Наутико Капибарибе
2:1
Бруске
Завершен
Комментарии к матчу
