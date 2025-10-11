Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия - Серия C : Наутико Капибарибе — Бруске , 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку .

Превью матча Наутико Капибарибе — Бруске

Команда Наутико Капибарибе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-6. Команда Бруске, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Наутико Капибарибе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бруске забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Бруске, в том матче победу одержали гостьи.