11.10.2025

Смотреть онлайн Наутико Капибарибе - Бруске 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Серия C: Наутико КапибарибеБруске, 6 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Арена Пернамбуку.

МСК, 6 тур, Стадион: Арена Пернамбуку
Бразилия - Серия C
Наутико Капибарибе
33'
87'
Завершен
2 : 1
11 октября 2025
Бруске
75'
Наутико Капибарибе icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Бруске icon
75'
Наутико Капибарибе icon
87'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Бруске - Угловой
8'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
10'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
19'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
20'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
25'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
26'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
30'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
33'
Наутико Капибарибе - 1-ый Гол
45+2'
Угловой
Бруске - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
75'
Бруске - 2-ой Гол
78'
Угловой
Наутико Капибарибе - Угловой
87'
Наутико Капибарибе - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Наутико Капибарибе — Бруске

Команда Наутико Капибарибе в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-6. Команда Бруске, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 10-8. Команда Наутико Капибарибе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Бруске забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 сентября 2025 на поле команды Бруске, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Наутико Капибарибе
Наутико Капибарибе
Бруске
Наутико Капибарибе
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.09.2025
Бруске
Бруске
0:1
Наутико Капибарибе
Наутико Капибарибе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Наутико Капибарибе Наутико Капибарибе
50%
Бруске Бруске
50%
Атаки
128
93
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
6
4
Игры 6 тур
11.10.2025
Каксиас
1:1
Флореста ЕК
Завершен
11.10.2025
Лондрина
1:1
ФК Сан-Бернарду
Завершен
11.10.2025
Понте-Прета
2:0
Гуарани Кампинас
Завершен
11.10.2025
Наутико Капибарибе
2:1
Бруске
Завершен
Комментарии к матчу
