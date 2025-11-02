Смотреть онлайн Симба Спортс Клуб - Азам 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Танзания — Чемпионат Танзании по футболу. Премьер-лига: Симба Спортс Клуб — Азам, 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Benjamin Mkapa National Stadium.
Превью матча Симба Спортс Клуб — Азам
Команда Симба Спортс Клуб в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-5. Команда Азам, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 22-3. Команда Симба Спортс Клуб в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Азам забивает 2, пропускает 0.