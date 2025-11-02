Превью матча Симба Спортс Клуб — Азам

Команда Симба Спортс Клуб в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-5. Команда Азам, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 22-3. Команда Симба Спортс Клуб в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Азам забивает 2, пропускает 0.