Превью матча ФК Додома Джиджи — Памба СК

Команда ФК Додома Джиджи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-11. Команда Памба СК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-5. Команда ФК Додома Джиджи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Памба СК забивает 0, пропускает 1.