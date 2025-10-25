Смотреть онлайн ФК Додома Джиджи - Памба СК 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Танзания — Чемпионат Танзании по футболу. Премьер-лига: ФК Додома Джиджи — Памба СК, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jamhuri Stadium.
Превью матча ФК Додома Джиджи — Памба СК
Команда ФК Додома Джиджи в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-11. Команда Памба СК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-5. Команда ФК Додома Джиджи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Памба СК забивает 0, пропускает 1.