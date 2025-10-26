Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Сеара - Vila Real FC 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияBrazil Copa Fares Lopes: СеараVila Real FC, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.

МСК, 1 тур, Стадион: Кастелан
Brazil Copa Fares Lopes
Сеара
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
Vila Real FC
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Сеара — Vila Real FC

Команда Сеара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Vila Real FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Сеара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Vila Real FC забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
70
152
Угловые
0
2
Игры 1 тур
27.10.2025
Униклиник
2:0
Итапипока
Завершен
26.10.2025
Сеара
4:0
Vila Real FC
Завершен
26.10.2025
Мараканья
0:1
CEFAT Tirol
Завершен
25.10.2025
Форталеза
0:0
Кишада
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Peru Rejects Peru Rejects
17 Ноября
20:00
ХК Югра ХК Югра
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
17 Ноября
17:00
Барс Барс
СКА-Нева СКА-Нева
17 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA