Смотреть онлайн Сеара - Vila Real FC 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Copa Fares Lopes: Сеара — Vila Real FC, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Кастелан.
Превью матча Сеара — Vila Real FC
Команда Сеара в последних 10 матчах одержала 1 победа , 4 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-10. Команда Vila Real FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Сеара в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Vila Real FC забивает 0, пропускает 0.