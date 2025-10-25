25.10.2025
Смотреть онлайн Austria U19 (W) - Estonia U19 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U19 Euro Championship Qual Women: Austria U19 (W) — Estonia U19 (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
U19 Euro Championship Qual Women
Austria U19 (W)
3'
15'
23'
38'
41'
45+2'
46'
55'
60'
61'
66'
78'
Завершен
12 : 0
25 октября 2025
Austria U19 (W)
15'
Austria U19 (W)
23'
Austria U19 (W)
38'
Austria U19 (W)
41'
Austria U19 (W)
45+2'
Счет после первого тайма 6:0 : 0,0
Austria U19 (W)
46'
Austria U19 (W)
55'
Austria U19 (W)
60'
Austria U19 (W)
61'
Austria U19 (W)
66'
Austria U19 (W)
78'
Текстовая трансляция
3'
Austria U19 (W) - 1-ый Гол
6'
Austria U19 (W) - Угловой
14'
Austria U19 (W) - Угловой
14'
Austria U19 (W) - Угловой
15'
Austria U19 (W) - 2-ой Гол
22'
Austria U19 (W) - Угловой
23'
Austria U19 (W) - 3-ий Гол
26'
Austria U19 (W) - Угловой
31'
Austria U19 (W) - Угловой
38'
Austria U19 (W) - 4-ый Гол
40'
Estonia U19 (W) - Угловой
41'
Austria U19 (W) - 5-ый Гол
45+2'
Austria U19 (W) - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 6:0 : 0,0
46'
Austria U19 (W) - 7-ый Гол
51'
Austria U19 (W) - Угловой
52'
Austria U19 (W) - Угловой
52'
Austria U19 (W) - Угловой
55'
Austria U19 (W) - Угловой
55'
Austria U19 (W) - 8-ый Гол
60'
Austria U19 (W) - 9-ый Гол
61'
Austria U19 (W) - 10-ый Гол
66'
Austria U19 (W) - 11-ый Гол
78'
Austria U19 (W) - 12-ый Гол
87'
Austria U19 (W) - Угловой
88'
Austria U19 (W) - Угловой
Превью матча Austria U19 (W) — Estonia U19 (W)
Статистика матча
Владение мячом
71%
29%
Атаки
154
98
Угловые
12
1
Удары мимо ворот
18
0
Удары в створ ворот
16
0
Игры 2 тур
Комментарии к матчу