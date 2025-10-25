Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Austria U19 (W) - Estonia U19 (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U19 Euro Championship Qual Women: Austria U19 (W)Estonia U19 (W), 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК, 2 тур
U19 Euro Championship Qual Women
Austria U19 (W)
3'
15'
23'
38'
41'
45+2'
46'
55'
60'
61'
66'
78'
Завершен
12 : 0
25 октября 2025
Estonia U19 (W)
Смотреть онлайн
Austria U19 (W) icon
3'
Austria U19 (W) icon
15'
Austria U19 (W) icon
23'
Austria U19 (W) icon
38'
Austria U19 (W) icon
41'
Austria U19 (W) icon
45+2'
Счет после первого тайма 6:0 : 0,0
Austria U19 (W) icon
46'
Austria U19 (W) icon
55'
Austria U19 (W) icon
60'
Austria U19 (W) icon
61'
Austria U19 (W) icon
66'
Austria U19 (W) icon
78'
Текстовая трансляция
3'
Austria U19 (W) - 1-ый Гол
6'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
14'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
14'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
15'
Austria U19 (W) - 2-ой Гол
22'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
23'
Austria U19 (W) - 3-ий Гол
26'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
31'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
38'
Austria U19 (W) - 4-ый Гол
40'
Угловой
Estonia U19 (W) - Угловой
41'
Austria U19 (W) - 5-ый Гол
45+2'
Austria U19 (W) - 6-ый Гол
Счет после первого тайма 6:0 : 0,0
46'
Austria U19 (W) - 7-ый Гол
51'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
52'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
52'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
55'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
55'
Austria U19 (W) - 8-ый Гол
60'
Austria U19 (W) - 9-ый Гол
61'
Austria U19 (W) - 10-ый Гол
66'
Austria U19 (W) - 11-ый Гол
78'
Austria U19 (W) - 12-ый Гол
87'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой
88'
Угловой
Austria U19 (W) - Угловой

Превью матча Austria U19 (W) — Estonia U19 (W)

Статистика матча

Владение мячом
Austria U19 (W) Austria U19 (W)
71%
Estonia U19 (W) Estonia U19 (W)
29%
Атаки
154
98
Угловые
12
1
Удары мимо ворот
18
0
Удары в створ ворот
16
0
Игры 2 тур
25.10.2025
Austria U19 (W)
12:0
Estonia U19 (W)
Завершен
24.10.2025
Czechia U19 (W)
5:0
Lithuania U19 (W)
Завершен
24.10.2025
Hungary (W) U19
7:0
Молдова
Завершен
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA