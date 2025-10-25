Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Сееб - Башундхара Кингс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFC Challenge League: Аль-СеебБашундхара Кингс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
AFC Challenge League
Аль-Сееб
7'
60'
77'
Завершен
3 : 2
25 октября 2025
Башундхара Кингс
42'
53'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аль-Сееб icon
7'
Башундхара Кингс icon
42'
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
Башундхара Кингс icon
53'
Аль-Сееб icon
60'
Аль-Сееб icon
77'
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,1
Текстовая трансляция
7'
Аль-Сееб - 1-ый Гол
11'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
23'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
41'
Угловой
Башундхара Кингс - Угловой
42'
Башундхара Кингс - 2-ой Гол
45'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
45'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
Счет после первого тайма 1:1 : 2,1
46'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
47'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
53'
Башундхара Кингс - 3-ий Гол
57'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
60'
Аль-Сееб - 4-ый Гол
67'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
77'
Аль-Сееб - 5-ый Гол
88'
Угловой
Аль-Сееб - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2 : 2,1

Превью матча Аль-Сееб — Башундхара Кингс

Команда Аль-Сееб в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-7. Команда Башундхара Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-7. Команда Аль-Сееб в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Башундхара Кингс забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Сееб Аль-Сееб
61%
Башундхара Кингс Башундхара Кингс
39%
Атаки
145
108
Угловые
9
1
Удары мимо ворот
9
4
Удары в створ ворот
4
5
Игры 1 тур
26.10.2025
Дева Юнайтед
1:1
Пном Пень
Завершен
26.10.2025
Manila Digger FC
3:1
Езра ФК
Завершен
26.10.2025
Свай Рьен
3:0
СП Фалконс
Завершен
25.10.2025
Аль-Сееб
3:2
Башундхара Кингс
Завершен
25.10.2025
Аль-Сафа
2:2
Аль-Араби
Завершен
25.10.2025
ФК Алтын Асыр
1:0
Абдыш-Ата
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA