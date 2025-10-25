Смотреть онлайн Аль-Сееб - Башундхара Кингс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира AFC Challenge League: Аль-Сееб — Башундхара Кингс, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Аль-Сееб — Башундхара Кингс
Команда Аль-Сееб в последних 10 матчах одержала 6 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-7. Команда Башундхара Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-7. Команда Аль-Сееб в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Башундхара Кингс забивает 2, пропускает 1.