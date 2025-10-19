19.10.2025
Смотреть онлайн FC Rio de Janeiro - ФК Макаэ Эспорте 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B: FC Rio de Janeiro — ФК Макаэ Эспорте, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tele Santana.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Tele Santana
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
Завершен
1 : 6
19 октября 2025
ФК Макаэ Эспорте
21'
29'
67'
72'
77'
88'
Текстовая трансляция
4'
Macae - Угловой
7'
FC Rio de Janeiro - 1-ый Гол
21'
Macae - 2-ой Гол
29'
Macae - 3-ий Гол
33'
FC Rio de Janeiro - Угловой
33'
FC Rio de Janeiro - Угловой
39'
Macae - Угловой
40'
Macae - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
47'
FC Rio de Janeiro - Угловой
50'
Macae - Угловой
54'
FC Rio de Janeiro - Угловой
63'
Macae - Угловой
66'
Macae - Угловой
67'
Macae - 4-ый Гол
69'
Macae - Угловой
72'
Macae - 5-ый Гол
76'
FC Rio de Janeiro - Угловой
76'
FC Rio de Janeiro - Угловой
77'
Macae - 6-ый Гол
86'
Macae - Угловой
87'
FC Rio de Janeiro - Угловой
88'
Macae - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6
Превью матча FC Rio de Janeiro — ФК Макаэ Эспорте
Статистика матча
Владение мячом
58%
Атаки
152
217
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
3
8
