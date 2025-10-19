Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн FC Rio de Janeiro - ФК Макаэ Эспорте 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Бразилии. Лига Кариока B: FC Rio de JaneiroФК Макаэ Эспорте, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Tele Santana.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Tele Santana
Чемпионат Бразилии. Лига Кариока B
FC Rio de Janeiro
7'
Завершен
1 : 6
19 октября 2025
ФК Макаэ Эспорте
21'
29'
67'
72'
77'
88'
Смотреть онлайн
FC Rio de Janeiro icon
7'
Macae icon
21'
Macae icon
29'
Счет после первого тайма 1:2
Macae icon
67'
Macae icon
72'
Macae icon
77'
Macae icon
88'
Матч закончился со счётом 1:6
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Macae - Угловой
7'
FC Rio de Janeiro - 1-ый Гол
21'
Macae - 2-ой Гол
29'
Macae - 3-ий Гол
33'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
33'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
39'
Угловой
Macae - Угловой
40'
Угловой
Macae - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
47'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
50'
Угловой
Macae - Угловой
54'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
63'
Угловой
Macae - Угловой
66'
Угловой
Macae - Угловой
67'
Macae - 4-ый Гол
69'
Угловой
Macae - Угловой
72'
Macae - 5-ый Гол
76'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
76'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
77'
Macae - 6-ый Гол
86'
Угловой
Macae - Угловой
87'
Угловой
FC Rio de Janeiro - Угловой
88'
Macae - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:6

Превью матча FC Rio de Janeiro — ФК Макаэ Эспорте

Статистика матча

Владение мячом
FC Rio de Janeiro FC Rio de Janeiro
42%
ФК Макаэ Эспорте ФК Макаэ Эспорте
58%
Атаки
152
217
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
3
11
Удары в створ ворот
3
8
Игры 5 тур
20.10.2025
Парати
1:1
КГИ Април 7
Завершен
19.10.2025
Санта Круз Рио-де-Жанейро
0:0
Серра Макаенсе
Завершен
19.10.2025
ФК Гойтаказ
1:1
Белфорд-Рошу
Завершен
19.10.2025
FC Rio de Janeiro
1:6
ФК Макаэ Эспорте
Завершен
Комментарии к матчу
