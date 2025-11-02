Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мальта — Чемпионат Мальты. Челлендж лига : Витториоза Старс — Зуррик , 5 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fortini Ground .

Превью матча Витториоза Старс — Зуррик

Команда Витториоза Старс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Зуррик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Витториоза Старс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Зуррик забивает 1, пропускает 1.