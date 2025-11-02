Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Витториоза Старс - Зуррик 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МальтаЧемпионат Мальты. Челлендж лига: Витториоза СтарсЗуррик, 5 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fortini Ground.

МСК, 5 тур, Стадион: Fortini Ground
Чемпионат Мальты. Челлендж лига
Витториоза Старс
Отменен
0 : 1
02 ноября 2025
Зуррик
28'
Зуррик FC icon
28'
Счет после первого тайма 0:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Зуррик FC - Угловой
13'
Угловой
Зуррик FC - Угловой
26'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
28'
Зуррик FC - 1-ый Гол
33'
Угловой
Зуррик FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Зуррик FC - Угловой
57'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
58'
Угловой
Витториоза Старс - Угловой
71'
Угловой
Зуррик FC - Угловой

Превью матча Витториоза Старс — Зуррик

Команда Витториоза Старс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Зуррик, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Витториоза Старс в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Зуррик забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Витториоза Старс Витториоза Старс
44%
Зуррик Зуррик
56%
Атаки
62
71
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
2
7
Удары в створ ворот
1
2
Игры 5 тур
02.11.2025
Витториоза Старс
0:1
Зуррик
Отменен
01.11.2025
ФК Марса
2:2
Сиренс
Завершен
01.11.2025
Мелита
2:2
Гуджа Юнайтед
Отменен
01.11.2025
Зеббуг
0:1
Мгарр
Завершен
01.11.2025
Лючиа
0:1
Пита
Завершен
