Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кувейт — Чемпионат Кувейта по футболу : Аль-Араби — Салмиях , 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на стадионе Sabah Al Salem Stadium .

Превью матча Аль-Араби — Салмиях

Команда Аль-Араби в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-8. Команда Салмиях, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Аль-Араби в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Салмиях забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Аль-Араби, в том матче победу одержали хозяева.