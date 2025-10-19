Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Араби - Салмиях 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КувейтЧемпионат Кувейта по футболу: Аль-АрабиСалмиях, 5 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:55 по московскому времени и пройдет на стадионе Sabah Al Salem Stadium.

МСК, 5 тур, Стадион: Sabah Al Salem Stadium
Чемпионат Кувейта по футболу
Аль-Араби
8'
48'
81'
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Салмиях
56'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Аль-Араби icon
8'
Счет после первого тайма 1:0
Аль-Араби icon
48'
Салмиях icon
56'
Аль-Араби icon
81'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Аль-Араби - Угловой
5'
Угловой
Аль-Араби - Угловой
8'
Аль-Араби - 1-ый Гол
13'
Угловой
Салмиях - Угловой
20'
Угловой
Салмиях - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
48'
Аль-Араби - 2-ой Гол
51'
Угловой
Салмиях - Угловой
56'
Салмиях - 3-ий Гол
61'
Угловой
Салмиях - Угловой
61'
Угловой
Салмиях - Угловой
71'
Угловой
Салмиях - Угловой
75'
Угловой
Салмиях - Угловой
79'
Угловой
Салмиях - Угловой
81'
Угловой
Аль-Араби - Угловой
81'
Аль-Араби - 4-ый Гол
89'
Угловой
Аль-Араби - Угловой
90+6'
Угловой
Салмиях - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Аль-Араби — Салмиях

Команда Аль-Араби в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 19-8. Команда Салмиях, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Аль-Араби в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Салмиях забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Аль-Араби, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Аль-Араби
Аль-Араби
Салмиях
Аль-Араби
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
30.05.2025
Аль-Араби
Аль-Араби
1:0
Салмиях
Салмиях
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Араби Аль-Араби
49%
Салмиях Салмиях
51%
Атаки
86
87
Угловые
4
9
Удары мимо ворот
11
6
Удары в створ ворот
8
8
Игры 5 тур
19.10.2025
Аль-Араби
3:1
Салмиях
Завершен
18.10.2025
Фахахиил
2:1
Аль-Наср
Завершен
17.10.2025
Аль-Джахра
1:0
Аль-Тадамун Фарвания
Завершен
Комментарии к матчу
