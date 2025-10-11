Превью матча Гуалацео — Леонес Дель Норте

Команда Гуалацео в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Леонес Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Гуалацео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леонес Дель Норте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Леонес Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.