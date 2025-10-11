Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Гуалацео - Леонес Дель Норте 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: ГуалацеоЛеонес Дель Норте, 7 тур . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Jorge Andrade Campos.

МСК, 7 тур, Стадион: Municipal Jorge Andrade Campos
Эквадор - Liga Pro Серия B
Гуалацео
9'
90+7'
Завершен
2 : 3
11 октября 2025
Леонес Дель Норте
4'
42'
64'
Леонес Дель Норте icon
4'
Гуалацео icon
9'
Леонес Дель Норте icon
42'
Счет после первого тайма 1:2
Леонес Дель Норте icon
64'
Гуалацео icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
4'
Леонес Дель Норте - 1-ый Гол
9'
Гуалацео - 2-ой Гол
37'
Угловой
Гуалацео - Угловой
42'
Леонес Дель Норте - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
59'
Угловой
Гуалацео - Угловой
60'
Угловой
Гуалацео - Угловой
64'
Леонес Дель Норте - 4-ый Гол
86'
Угловой
Гуалацео - Угловой
90+7'
Гуалацео - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Гуалацео — Леонес Дель Норте

Команда Гуалацео в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 9-19. Команда Леонес Дель Норте, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-8. Команда Гуалацео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Леонес Дель Норте забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 сентября 2025 на поле команды Леонес Дель Норте, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гуалацео
Гуалацео
Леонес Дель Норте
Гуалацео
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
11.09.2025
Леонес Дель Норте
Леонес Дель Норте
1:2
Гуалацео
Гуалацео
Обзор
11.06.2025
Леонес Дель Норте
Леонес Дель Норте
0:0
Гуалацео
Гуалацео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуалацео Гуалацео
63%
Леонес Дель Норте Леонес Дель Норте
37%
Атаки
0
0
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
2
3
Игры 7 тур
27.10.2025
Cumbaya
2:1
Имбабура
Завершен
13.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
1:3
Гуаякиль Сити
Завершен
11.10.2025
Гуалацео
2:3
Леонес Дель Норте
Завершен
09.10.2025
Cumbaya
-:-
Имбабура
Отложен
09.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Club Atletico Vinotinto
Завершен
08.10.2025
Клуб 9 де Октубре
2:1
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
Комментарии к матчу
