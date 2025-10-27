Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн San Antonio FC Cotacachi - Гуалацео 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: San Antonio FC CotacachiГуалацео, 9 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
San Antonio FC Cotacachi
47'
55'
85'
Завершен
3 : 0
27 октября 2025
Гуалацео
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
San Antonio FC Cotacachi icon
47'
San Antonio FC Cotacachi icon
55'
San Antonio FC Cotacachi icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
17'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
47'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
55'
San Antonio FC Cotacachi - 2-ой Гол
80'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
85'
San Antonio FC Cotacachi - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео

Команда San Antonio FC Cotacachi в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Гуалацео, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-22. Команда San Antonio FC Cotacachi в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуалацео забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды San Antonio FC Cotacachi, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

San Antonio FC Cotacachi
San Antonio FC Cotacachi
Гуалацео
San Antonio FC Cotacachi
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
02.07.2025
San Antonio FC Cotacachi
San Antonio FC Cotacachi
2:2
Гуалацео
Гуалацео
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
San Antonio FC Cotacachi San Antonio FC Cotacachi
58%
Гуалацео Гуалацео
42%
Атаки
126
92
Угловые
3
0
Удары мимо ворот
20
1
Удары в створ ворот
5
1
Игры 9 тур
27.10.2025
Клуб 9 де Октубре
0:1
Леонес Дель Норте
Завершен
27.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
3:0
Гуалацео
Завершен
27.10.2025
Гуаякиль Сити
1:1
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
22.10.2025
Cumbaya
0:0
Club Atletico Vinotinto
Завершен
22.10.2025
Чакаритас
0:0
КД Варгас Торрес
Отменен
Комментарии к матчу
