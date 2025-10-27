Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B : San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео , 9 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча San Antonio FC Cotacachi — Гуалацео

Команда San Antonio FC Cotacachi в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-12. Команда Гуалацео, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 8-22. Команда San Antonio FC Cotacachi в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуалацео забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 02 июля 2025 на поле команды San Antonio FC Cotacachi, в том матче сыграли вничью.