27.10.2025

Смотреть онлайн Гуаякиль Сити - Индепендьенте Джуниорс 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Гуаякиль СитиИндепендьенте Джуниорс, 9 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Christian Benitez Betancourt.

МСК, 9 тур, Стадион: Estadio Christian Benitez Betancourt
Эквадор - Liga Pro Серия B
Гуаякиль Сити
84'
Завершен
1 : 1
27 октября 2025
Индепендьенте Джуниорс
86'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
Гуаякиль Сити icon
84'
Индепендьенте Джуниорс icon
86'
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
6'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
27'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
38'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,1
61'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
80'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
81'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
84'
Гуаякиль Сити - 1-ый Гол
86'
Индепендьенте Джуниорс - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 2,1

Превью матча Гуаякиль Сити — Индепендьенте Джуниорс

Команда Гуаякиль Сити в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-5. Команда Индепендьенте Джуниорс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Гуаякиль Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Индепендьенте Джуниорс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Индепендьенте Джуниорс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Индепендьенте Джуниорс
Гуаякиль Сити
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.09.2025
Индепендьенте Джуниорс
Индепендьенте Джуниорс
0:2
Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Обзор
12.06.2025
Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
1:0
Индепендьенте Джуниорс
Индепендьенте Джуниорс
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуаякиль Сити Гуаякиль Сити
51%
Индепендьенте Джуниорс Индепендьенте Джуниорс
49%
Атаки
89
87
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
21
Удары в створ ворот
4
7
Игры 9 тур
27.10.2025
Клуб 9 де Октубре
0:1
Леонес Дель Норте
Завершен
27.10.2025
San Antonio FC Cotacachi
3:0
Гуалацео
Завершен
27.10.2025
Гуаякиль Сити
1:1
Индепендьенте Джуниорс
Завершен
22.10.2025
Cumbaya
0:0
Club Atletico Vinotinto
Завершен
22.10.2025
Чакаритас
0:0
КД Варгас Торрес
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA