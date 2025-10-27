Превью матча Гуаякиль Сити — Индепендьенте Джуниорс

Команда Гуаякиль Сити в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-5. Команда Индепендьенте Джуниорс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-8. Команда Гуаякиль Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Индепендьенте Джуниорс забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 сентября 2025 на поле команды Индепендьенте Джуниорс, в том матче победу одержали гостьи.