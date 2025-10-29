Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Леонес Дель Норте - Гуаякиль Сити 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Леонес Дель НортеГуаякиль Сити, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК, 10 тур
Эквадор - Liga Pro Серия B
Леонес Дель Норте
Завершен
0 : 0
29 октября 2025
Гуаякиль Сити
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
34'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
36'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
37'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
44'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
70'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
84'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
90+1'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
90+2'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
90+7'
Угловой
Леонес Дель Норте - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Леонес Дель Норте — Гуаякиль Сити

Команда Леонес Дель Норте в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7. Команда Гуаякиль Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-5. Команда Леонес Дель Норте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуаякиль Сити забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Леонес Дель Норте, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Леонес Дель Норте
Леонес Дель Норте
Гуаякиль Сити
Леонес Дель Норте
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
23.07.2025
Леонес Дель Норте
Леонес Дель Норте
2:1
Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Леонес Дель Норте Леонес Дель Норте
54%
Гуаякиль Сити Гуаякиль Сити
46%
Атаки
80
65
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
4
0
Игры 10 тур
30.10.2025
Имбабура
3:1
Чакаритас
Завершен
30.10.2025
Club Atletico Vinotinto
3:0
22 de Julio
Завершен
30.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Cumbaya
Отменен
29.10.2025
Леонес Дель Норте
0:0
Гуаякиль Сити
Завершен
29.10.2025
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
6:2
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA