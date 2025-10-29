Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эквадор — Эквадор - Liga Pro Серия B : Леонес Дель Норте — Гуаякиль Сити , 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Леонес Дель Норте — Гуаякиль Сити

Команда Леонес Дель Норте в последних 10 матчах одержала 6 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 13-7. Команда Гуаякиль Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-5. Команда Леонес Дель Норте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гуаякиль Сити забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июля 2025 на поле команды Леонес Дель Норте, в том матче победу одержали хозяева.