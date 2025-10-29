Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Гуалацео - Клуб 9 де Октубре 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: ГуалацеоКлуб 9 де Октубре, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Jorge Andrade Campos.

МСК, 10 тур, Стадион: Municipal Jorge Andrade Campos
Эквадор - Liga Pro Серия B
Гуалацео
Завершен
1 : 5
29 октября 2025
Клуб 9 де Октубре
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Гуалацео — Клуб 9 де Октубре

Команда Гуалацео в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-22. Команда Клуб 9 де Октубре, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Гуалацео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Клуб 9 де Октубре забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гуалацео
Гуалацео
Клуб 9 де Октубре
Гуалацео
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
26.08.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
3:0
Гуалацео
Гуалацео
Обзор
27.06.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
3:0
Гуалацео
Гуалацео
Обзор
Игры 10 тур
30.10.2025
Имбабура
3:1
Чакаритас
Завершен
30.10.2025
Club Atletico Vinotinto
3:0
22 de Julio
Завершен
30.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Cumbaya
Отменен
29.10.2025
Леонес Дель Норте
0:0
Гуаякиль Сити
Завершен
29.10.2025
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
6:2
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Чад Чад
Иран Иран
10 Ноября
16:00
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA