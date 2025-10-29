Превью матча Гуалацео — Клуб 9 де Октубре

Команда Гуалацео в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-22. Команда Клуб 9 де Октубре, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-16. Команда Гуалацео в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Клуб 9 де Октубре забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 августа 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали хозяева.