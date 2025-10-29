Превью матча Индепендьенте Джуниорс — San Antonio FC Cotacachi

Команда Индепендьенте Джуниорс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда San Antonio FC Cotacachi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Индепендьенте Джуниорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. San Antonio FC Cotacachi забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Индепендьенте Джуниорс, в том матче сыграли вничью.