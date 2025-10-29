Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте Джуниорс - San Antonio FC Cotacachi 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Индепендьенте ДжуниорсSan Antonio FC Cotacachi, 10 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Атауальпа Олимпик Стадиум.

МСК, 10 тур, Стадион: Атауальпа Олимпик Стадиум
Эквадор - Liga Pro Серия B
Индепендьенте Джуниорс
11'
48'
51'
57'
76'
90+1'
Завершен
6 : 2
29 октября 2025
San Antonio FC Cotacachi
4'
87'
Смотреть онлайн
San Antonio FC Cotacachi icon
4'
Индепендьенте Джуниорс icon
11'
Счет после первого тайма 1:1
Индепендьенте Джуниорс icon
48'
Индепендьенте Джуниорс icon
51'
Индепендьенте Джуниорс icon
57'
Индепендьенте Джуниорс icon
76'
San Antonio FC Cotacachi icon
87'
Индепендьенте Джуниорс icon
90+1'
Текстовая трансляция
4'
San Antonio FC Cotacachi - 1-ый Гол
11'
Индепендьенте Джуниорс - 2-ой Гол
15'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
21'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
21'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
23'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
33'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
45+3'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
45+4'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
San Antonio FC Cotacachi - Угловой
48'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
48'
Индепендьенте Джуниорс - 3-ий Гол
51'
Индепендьенте Джуниорс - 4-ый Гол
57'
Индепендьенте Джуниорс - 5-ый Гол
73'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
74'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
76'
Индепендьенте Джуниорс - 6-ый Гол
84'
Угловой
Индепендьенте Джуниорс - Угловой
87'
San Antonio FC Cotacachi - 7-ый Гол
90+1'
Индепендьенте Джуниорс - 8-ый Гол

Превью матча Индепендьенте Джуниорс — San Antonio FC Cotacachi

Команда Индепендьенте Джуниорс в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-9. Команда San Antonio FC Cotacachi, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Индепендьенте Джуниорс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. San Antonio FC Cotacachi забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 августа 2025 на поле команды Индепендьенте Джуниорс, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Индепендьенте Джуниорс
Индепендьенте Джуниорс
San Antonio FC Cotacachi
Индепендьенте Джуниорс
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.08.2025
Индепендьенте Джуниорс
Индепендьенте Джуниорс
0:0
San Antonio FC Cotacachi
San Antonio FC Cotacachi
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Джуниорс Индепендьенте Джуниорс
41%
San Antonio FC Cotacachi San Antonio FC Cotacachi
59%
Атаки
95
155
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
6
10
Удары в створ ворот
12
6
Игры 10 тур
30.10.2025
Имбабура
3:1
Чакаритас
Завершен
30.10.2025
Club Atletico Vinotinto
3:0
22 de Julio
Завершен
30.10.2025
КД Варгас Торрес
0:0
Cumbaya
Отменен
29.10.2025
Леонес Дель Норте
0:0
Гуаякиль Сити
Завершен
29.10.2025
Гуалацео
1:5
Клуб 9 де Октубре
Завершен
29.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
6:2
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA