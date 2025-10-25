Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Al-Qotah - Аль Сафа 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияСаудовская Аравия - 2-й дивизион: Al-QotahАль Сафа, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:15 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Саудовская Аравия - 2-й дивизион
Al-Qotah
Отменен
- : -
25 октября 2025
Аль Сафа
Превью матча Al-Qotah — Аль Сафа

Команда Al-Qotah в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-3.

Игры 4 тур
25.10.2025
Al-Qotah
-:-
Аль Сафа
Отменен
25.10.2025
Аль-Райян Ар Равдах
4:1
Оход
Завершен
25.10.2025
Al Qous
1:1
Аль-Сакр
Завершен
25.10.2025
Хеттен
0:1
Аль-Хаджер
Завершен
25.10.2025
AL Qala
1:0
Аль-Кавкаб
Завершен
25.10.2025
Арар
2:1
Биша
Завершен
25.10.2025
Аль Найрайа
2:2
Ведж
Завершен
25.10.2025
Mudhar FC
0:0
Аль-Лева
Завершен
24.10.2025
Аль-Ентесар
2:2
Аль-Айн
Завершен
24.10.2025
Afif
2:0
Найран
Завершен
24.10.2025
Туваик
1:1
Аль Шарк
Завершен
24.10.2025
Аль-Наджум
1:1
Jerash
Завершен
24.10.2025
Аль-Сахель Эль-Катиф
0:2
Аль-Джеел
Завершен
24.10.2025
Аль Тараджи
2:2
Аль-Шола
Завершен
23.10.2025
Jubbah
1:2
Аль Вашм
Завершен
