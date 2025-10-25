25.10.2025
Смотреть онлайн Арар - Биша 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Саудовская Аравия - 2-й дивизион: Арар — Биша, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musa'ed Sport City Stadium.
МСК, 4 тур, Стадион: Prince Abdullah bin Abdulaziz bin Musa'ed Sport City Stadium
Саудовская Аравия - 2-й дивизион
Превью матча Арар — Биша
Комментарии к матчу