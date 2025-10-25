Смотреть онлайн Хеттен - Аль-Хаджер 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Саудовская Аравия - 2-й дивизион: Хеттен — Аль-Хаджер, 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:35 по московскому времени .
Превью матча Хеттен — Аль-Хаджер
Команда Хеттен в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 3-2.