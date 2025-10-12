Превью матча Саундерс — Солт Лейк

Команда Саундерс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-15. Команда Солт Лейк, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Саундерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Солт Лейк забивает 2, пропускает 2.