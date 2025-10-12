Смотреть онлайн Саундерс - Солт Лейк 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Саундерс — Солт Лейк . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд. Судить этот матч будет Ricardo Montero Araya.
Превью матча Саундерс — Солт Лейк
Команда Саундерс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-15. Команда Солт Лейк, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Саундерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Солт Лейк забивает 2, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Ricardo Montero Araya (Коста-Рика).
За последние 12 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 33% (4 из 12 матчей) Ricardo Montero Araya назначал пенальти