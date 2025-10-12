Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
12.10.2025

Смотреть онлайн Саундерс - Солт Лейк 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: СаундерсСолт Лейк . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Сэнчури Линк Филд. Судить этот матч будет Ricardo Montero Araya.

МСК, Стадион: Сэнчури Линк Филд
Чемпионат США по футболу. МЛС
Саундерс
Paul Rothrock 4'
Завершен
1 : 0
12 октября 2025
Солт Лейк
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Paul Rothrock icon
4'
Счет после первого тайма 1:0
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
4'
Paul Rothrock - 1-ый Гол забит с передачи de la Vega
14'
Саундерс - Незабитый пенальти
14'
Угловой
Саундерс - Угловой
25'
Угловой
Саундерс - Угловой
29'
Угловой
Саундерс - Угловой
42'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
53'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
72'
Угловой
Саундерс - Угловой
90+6'
Угловой
Солт Лейк - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Саундерс — Солт Лейк

Команда Саундерс в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 21-15. Команда Солт Лейк, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-17. Команда Саундерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Солт Лейк забивает 2, пропускает 2.

Саундерс Саундерс
24
Швейцария
Стефан Фрей
16
США
Алекс Ролдан
25
США
Jackson Ragen
15
США
Jon Bell
14
США
Paul Rothrock
6
Бразилия
Жоао Пауло
75
США
Дэнни Лейва
85
США
Kalani Kossa-Rienzi
9
Колумбия
Хесус Феррейра
10
Аргентина
Педро Де ла Вега
13
США
Джордан Моррис
Тренер
США
Брайан Шметцер
Солт Лейк Солт Лейк
1
Бразилия
Рафаэль
2
США
Деандре Йедлин
4
Колумбия
Брайан Вера
15
США
Джастин Глэд
98
Греция
Александрос Катранис
10
Португалия
Диогу Гонсалвеш
92
Германия
Noel Caliskan
7
Аргентина
Пабло Руис
14
США
Emeka Eneli
12
Бразилия
Rwan
23
Австралия
Ariath Piol
Тренер
США
Пабло Мастроэни

Статистика матча

Владение мячом
Саундерс Саундерс
55%
Солт Лейк Солт Лейк
45%
Атаки
73
77
Угловые
4
4
Фолы
10
19
Удары (всего)
9
10
Удары мимо ворот
5
6
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Ricardo Montero Araya (Коста-Рика).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 48 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 33% (4 из 12 матчей) Ricardo Montero Araya назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA