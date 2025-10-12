Превью матча Орландо Сити — Ванкувер Уайткэпс

Команда Орландо Сити в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 28-20. Команда Ванкувер Уайткэпс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-10. Команда Орландо Сити в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Уайткэпс забивает 3, пропускает 1.