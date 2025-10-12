Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Орландо Сити - Ванкувер Уайткэпс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАЧемпионат США по футболу. МЛС: Орландо СитиВанкувер Уайткэпс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.

МСК, Стадион: Орландо Сити
Чемпионат США по футболу. МЛС
Орландо Сити
Dagur Dan Thorhallsson 24'
Завершен
1 : 2
12 октября 2025
Ванкувер Уайткэпс
Nelson Pierre 81'
Томас Мюллер 90+7'
Смотреть онлайн
Dagur Dan Thorhallsson icon
24'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
Nelson Pierre icon
81'
Томас Мюллер icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,0
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Orlando City - Угловой
16'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
20'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
24'
Dagur Dan Thorhallsson - 1-ый Гол забит с передачи Duncan McGuire
30'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
44'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
45+4'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,0
79'
Угловой
Ванкувер Уайткэпс - Угловой
81'
Nelson Pierre - 2-ой Гол
90+7'
Томас Мюллер - 3-ий Гол забит с передачи Райан Гаулд
Матч закончился со счётом 1:2 : 3,0

Превью матча Орландо Сити — Ванкувер Уайткэпс

Команда Орландо Сити в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 28-20. Команда Ванкувер Уайткэпс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-10. Команда Орландо Сити в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Уайткэпс забивает 3, пропускает 1.

Орландо Сити Орландо Сити
1
Перу
Педро Гальесе
17
Исландия
Dagur Dan Thorhallsson
15
Аргентина
Rodrigo Schlegel
6
Швеция
Робин Янссон
21
Испания
Адриан Марин
11
Колумбия
Nicolas Santiago Rodriguez Calderon
24
США
Кайл Смит
20
Колумбия
Эдуард Атуэста
77
Колумбия
Иван Ангуло
9
Колумбия
Луис Муриэль
10
Аргентина
Martin Exequiel Ojeda
Тренер
Колумбия
Оскар Пареха
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
1
Япония
Yohei Takaoka
18
Колумбия
Edier Ocampo Vidal
2
Уругвай
Mathias Laborda
12
Канада
Belal Halbouni
28
США
Tate Johnson
16
США
Sebastian Berhalter
6
Канада
Ralph Priso
59
Канада
Jeevan Badwal
13
Германия
Томас Мюллер
11
США
Emmanuel Sabbi
14
Мексика
Daniel Rios
Тренер
Дания
Jesper Sorensen

Статистика матча

Владение мячом
Орландо Сити Орландо Сити
31%
Ванкувер Уайткэпс Ванкувер Уайткэпс
69%
Атаки
47
134
Угловые
1
6
Фолы
8
13
Удары (всего)
2
16
Удары мимо ворот
2
11
Удары в створ ворот
4
9

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).

икон Карточки

За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти

Комментарии к матчу
