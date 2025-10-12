Смотреть онлайн Орландо Сити - Ванкувер Уайткэпс 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Чемпионат США по футболу. МЛС: Орландо Сити — Ванкувер Уайткэпс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Орландо Сити. Судить этот матч будет Sergiy Boyko.
Превью матча Орландо Сити — Ванкувер Уайткэпс
Команда Орландо Сити в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 28-20. Команда Ванкувер Уайткэпс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 28-10. Команда Орландо Сити в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Уайткэпс забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sergiy Boyko (Украина).
За последние 13 матчей судья показал 58 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 23% (3 из 13 матчей) Sergiy Boyko назначал пенальти