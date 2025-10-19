Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Spanish Town Police - Кавальерс ФК 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаЧемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Spanish Town PoliceКавальерс ФК, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Spanish Town Police
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Кавальерс ФК
48'
52'
79'
Счет после первого тайма 0:0
Кавальерс ФК icon
48'
Кавальерс ФК icon
52'
Кавальерс ФК icon
79'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
11'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
18'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
34'
Угловой
Spanish Town Police - Угловой
45'
Угловой
Spanish Town Police - Угловой

48'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
48'
Кавальерс ФК - 1-ый Гол
52'
Кавальерс ФК - 2-ой Гол
56'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
73'
Угловой
Spanish Town Police - Угловой
79'
Кавальерс ФК - 3-ий Гол
86'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой
87'
Угловой
Кавальерс ФК - Угловой


Превью матча Spanish Town Police — Кавальерс ФК

Статистика матча

Владение мячом
Spanish Town Police Spanish Town Police
42%
Кавальерс ФК Кавальерс ФК
58%
Атаки
69
112
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
3
8
Игры 9 тур
21.10.2025
Портмор Юнайтед
4:1
Харбор Вайв
Завершен
20.10.2025
Монтего Бэй Юнайтед
3:1
Racing United FC
Завершен
20.10.2025
Уотерхауз
0:0
Данбихолден
Завершен
19.10.2025
Spanish Town Police
0:3
Кавальерс ФК
Завершен
19.10.2025
Чапелтон Марунс
-:-
Молинес Юнайтед
Отменен
