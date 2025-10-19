19.10.2025
Смотреть онлайн Spanish Town Police - Кавальерс ФК 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ямайка — Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Spanish Town Police — Кавальерс ФК, 9 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК, 9 тур
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Кавальерс ФК
48'
52'
79'
Счет после первого тайма 0:0
Кавальерс ФК
48'
Кавальерс ФК
52'
Кавальерс ФК
79'
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,1
Текстовая трансляция
3'
Кавальерс ФК - Угловой
11'
Кавальерс ФК - Угловой
18'
Кавальерс ФК - Угловой
34'
Spanish Town Police - Угловой
45'
Spanish Town Police - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Кавальерс ФК - Угловой
48'
Кавальерс ФК - 1-ый Гол
52'
Кавальерс ФК - 2-ой Гол
56'
Кавальерс ФК - Угловой
73'
Spanish Town Police - Угловой
79'
Кавальерс ФК - 3-ий Гол
86'
Кавальерс ФК - Угловой
87'
Кавальерс ФК - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3 : 0,1
Превью матча Spanish Town Police — Кавальерс ФК
Статистика матча
Владение мячом
58%
Атаки
69
112
Угловые
3
7
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
3
8
Комментарии к матчу