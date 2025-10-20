Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Уотерхауз - Данбихолден 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаЧемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: УотерхаузДанбихолден, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Waterhouse Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Waterhouse Stadium
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Уотерхауз
Завершен
0 : 0
20 октября 2025
Данбихолден
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
20'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
27'
Угловой
Данбихолден - Угловой
45+2'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Угловой
Данбихолден - Угловой
74'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
76'
Угловой
Данбихолден - Угловой
85'
Угловой
Данбихолден - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Уотерхауз — Данбихолден

Команда Уотерхауз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-7. Команда Данбихолден, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-3. Команда Уотерхауз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Данбихолден забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Уотерхауз Уотерхауз
51%
Данбихолден Данбихолден
49%
Атаки
101
107
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
8
7
Удары в створ ворот
3
2
Игры 9 тур
21.10.2025
Портмор Юнайтед
4:1
Харбор Вайв
Завершен
20.10.2025
Монтего Бэй Юнайтед
3:1
Racing United FC
Завершен
20.10.2025
Уотерхауз
0:0
Данбихолден
Завершен
19.10.2025
Spanish Town Police
0:3
Кавальерс ФК
Завершен
19.10.2025
Чапелтон Марунс
-:-
Молинес Юнайтед
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA