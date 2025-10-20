Смотреть онлайн Уотерхауз - Данбихолден 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ямайка — Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Уотерхауз — Данбихолден, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Waterhouse Stadium.
Превью матча Уотерхауз — Данбихолден
Команда Уотерхауз в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-7. Команда Данбихолден, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-3. Команда Уотерхауз в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Данбихолден забивает 0, пропускает 0.