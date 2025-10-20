Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Монтего Бэй Юнайтед - Racing United FC 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаЧемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Монтего Бэй ЮнайтедRacing United FC, 9 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Montego Bay Sports Complex.

МСК, 9 тур, Стадион: Montego Bay Sports Complex
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Монтего Бэй Юнайтед
31'
34'
45'
Завершен
3 : 1
20 октября 2025
Racing United FC
52'
Монтего Бэй Юнайтед icon
31'
Монтего Бэй Юнайтед icon
34'
Монтего Бэй Юнайтед icon
45'
Счет после первого тайма 3:0 : 2,0
Racing United FC icon
52'
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,0
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Racing United FC - Угловой
31'
Монтего Бэй Юнайтед - 1-ый Гол
34'
Монтего Бэй Юнайтед - 2-ой Гол
45'
Монтего Бэй Юнайтед - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 2,0
52'
Racing United FC - 4-ый Гол
66'
Монтего Бэй Юнайтед - Незабитый пенальти
68'
Угловой
Racing United FC - Угловой
77'
Угловой
Racing United FC - Угловой
79'
Угловой
Racing United FC - Угловой
90'
Угловой
Racing United FC - Угловой
90+2'
Угловой
Монтего Бэй Юнайтед - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 2,0

Превью матча Монтего Бэй Юнайтед — Racing United FC

Команда Монтего Бэй Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Racing United FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Монтего Бэй Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Racing United FC забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Монтего Бэй Юнайтед Монтего Бэй Юнайтед
52%
Racing United FC Racing United FC
48%
Атаки
0
0
Угловые
1
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
1
Игры 9 тур
21.10.2025
Портмор Юнайтед
4:1
Харбор Вайв
Завершен
20.10.2025
Монтего Бэй Юнайтед
3:1
Racing United FC
Завершен
20.10.2025
Уотерхауз
0:0
Данбихолден
Завершен
19.10.2025
Spanish Town Police
0:3
Кавальерс ФК
Завершен
19.10.2025
Чапелтон Марунс
-:-
Молинес Юнайтед
Отменен
Комментарии к матчу
