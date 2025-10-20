Превью матча Монтего Бэй Юнайтед — Racing United FC

Команда Монтего Бэй Юнайтед в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-10. Команда Racing United FC, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-2. Команда Монтего Бэй Юнайтед в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Racing United FC забивает 1, пропускает 0.