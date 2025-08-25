Фрибет 15000₽
25.08.2025

Смотреть онлайн Молинес Юнайтед - Уотерхауз 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЯмайкаЧемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига: Молинес ЮнайтедУотерхауз, 1 тур . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jacisera Park.

МСК, 1 тур, Стадион: Jacisera Park
Чемпионат Ямайки по футболу. Премьер-лига
Молинес Юнайтед
Завершен
0 : 2
25 августа 2025
Уотерхауз
14'
55'
Смотреть онлайн
Уотерхауз icon
14'
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
Уотерхауз icon
55'
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
14'
Уотерхауз - 1-ый Гол
21'
Угловой
Молинес Юнайтед - Угловой
44'
Угловой
Молинес Юнайтед - Угловой
45+4'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
45+6'
Угловой
Молинес Юнайтед - Угловой
45+7'
Угловой
Молинес Юнайтед - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 0,0
55'
Уотерхауз - 2-ой Гол
64'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
90+5'
Угловой
Молинес Юнайтед - Угловой
90+7'
Угловой
Уотерхауз - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2 : 0,0

Превью матча Молинес Юнайтед — Уотерхауз

История последних встреч

Молинес Юнайтед
Молинес Юнайтед
Уотерхауз
Молинес Юнайтед
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
29.12.2025
Уотерхауз
Уотерхауз
0:2
Молинес Юнайтед
Молинес Юнайтед
Обзор

Статистика матча

Атаки
84
88
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу
