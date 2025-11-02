Превью матча КД Торреперогил — UD Melilla B

Команда КД Торреперогил в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 5-9. Команда UD Melilla B, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-7. Команда КД Торреперогил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. UD Melilla B забивает 1, пропускает 1.