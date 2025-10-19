Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн КД Торреперогил - CP Mijas 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 9: КД ТорреперогилCP Mijas, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Polideportivo Municipal Abdon Martinez Farinas.

МСК, 7 тур, Стадион: Polideportivo Municipal Abdon Martinez Farinas
Испания - Терсера - Группа 9
КД Торреперогил
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
CP Mijas
Превью матча КД Торреперогил — CP Mijas

Игры 7 тур
19.10.2025
Мотриль
1:1
Сьюдад Торрендонхимено
Завершен
19.10.2025
Атлетико Поркуна КФ
4:1
Martos
Завершен
19.10.2025
КД Торреперогил
0:1
CP Mijas
Завершен
19.10.2025
Churriana de la Vega CF
1:0
FC Marbelli
Завершен
19.10.2025
Алхаурино
2:1
Recreativo Granada
Завершен
19.10.2025
Пало
1:3
Уэтор Тахар
Завершен
19.10.2025
Торре дель Мар
2:0
UD Melilla B
Завершен
19.10.2025
УД Сан Педро
3:0
Уэтор Вега
Завершен
Комментарии к матчу
