Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.08.2025

Смотреть онлайн UNIFUT Antigua (W) - Suchitepequez (W) 25.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГватемалаГватемала Лига Насьональ - Женщины: UNIFUT Antigua (W)Suchitepequez (W) . Начало встречи 25 августа 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
Гватемала Лига Насьональ - Женщины
UNIFUT Antigua (W)
22'
30'
56'
Завершен
3 : 1
25 августа 2025
Suchitepequez (W)
67'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
UNIFUT Antigua (W) icon
22'
UNIFUT Antigua (W) icon
30'
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
UNIFUT Antigua (W) icon
56'
Suchitepequez (W) icon
67'
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,4
Текстовая трансляция
22'
UNIFUT Antigua (W) - 1-ый Гол
30'
UNIFUT Antigua (W) - 2-ой Гол
40'
Угловой
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
44'
Угловой
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
56'
UNIFUT Antigua (W) - 3-ий Гол
67'
Угловой
Suchitepequez (W) - Угловой
67'
Suchitepequez (W) - 4-ый Гол
76'
Угловой
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
78'
Угловой
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1 : 0,4

Превью матча UNIFUT Antigua (W) — Suchitepequez (W)

Статистика матча

Атаки
116
71
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
8
2
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Нефтехимик Нефтехимик
25 Февраля
19:30
AK Барс AK Барс
Лада Лада
25 Февраля
19:30
ХК Сочи ХК Сочи
Динамо Минск Динамо Минск
25 Февраля
19:30
ПСЖ ПСЖ
Монако Монако
25 Февраля
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Барс Барс
25 Февраля
18:30
Челны Челны
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
25 Февраля
19:00
Омские Крылья Омские Крылья
СКА-Нева СКА-Нева
25 Февраля
10:00
ХК Тамбов ХК Тамбов
ХК Ростов ХК Ростов
25 Февраля
18:30
Виртус Болонья Виртус Болонья
Барселона Барселона
25 Февраля
22:30
Аталанта Аталанта
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
25 Февраля
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA