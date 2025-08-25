25.08.2025
Смотреть онлайн UNIFUT Antigua (W) - Suchitepequez (W) 25.08.2025. Прямая трансляция
МСК
Гватемала Лига Насьональ - Женщины
UNIFUT Antigua (W)
22'
30'
56'
Завершен
3 : 1
25 августа 2025
Текстовая трансляция
22'
UNIFUT Antigua (W) - 1-ый Гол
30'
UNIFUT Antigua (W) - 2-ой Гол
40'
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
44'
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 0,4
56'
UNIFUT Antigua (W) - 3-ий Гол
67'
Suchitepequez (W) - Угловой
67'
Suchitepequez (W) - 4-ый Гол
76'
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
78'
UNIFUT Antigua (W) - Угловой
Превью матча UNIFUT Antigua (W) — Suchitepequez (W)
Статистика матча
Атаки
116
71
Угловые
4
1
Удары мимо ворот
7
1
Удары в створ ворот
8
2
