24.08.2025

Смотреть онлайн Draco FC - Универсидад Сан-Карлос 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Draco FCУниверсидад Сан-Карлос . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Guatemala Segunda Division
Draco FC
20'
45'
82'
Завершен
3 : 4
24 августа 2025
Универсидад Сан-Карлос
5'
13'
29'
57'
Универсидад Сан-Карлос icon
5'
Универсидад Сан-Карлос icon
13'
Draco FC icon
20'
Универсидад Сан-Карлос icon
29'
Draco FC icon
45'
Счет после первого тайма 2:3 : 4,3
Универсидад Сан-Карлос icon
57'
Draco FC icon
82'
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,3
Текстовая трансляция
5'
Универсидад Сан-Карлос - 1-ый Гол
13'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
13'
Универсидад Сан-Карлос - 2-ой Гол
17'
Угловой
Draco FC - Угловой
18'
Угловой
Draco FC - Угловой
20'
Draco FC - 3-ий Гол
29'
Универсидад Сан-Карлос - 4-ый Гол
35'
Угловой
Draco FC - Угловой
43'
Угловой
Draco FC - Угловой
45'
Draco FC - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 2:3 : 4,3
56'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
56'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
57'
Универсидад Сан-Карлос - 6-ый Гол
60'
Угловой
Draco FC - Угловой
62'
Угловой
Draco FC - Угловой
71'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
78'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
80'
Угловой
Draco FC - Угловой
82'
Draco FC - 7-ый Гол
89'
Угловой
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
Матч закончился со счётом 3:4 : 4,3

Превью матча Draco FC — Универсидад Сан-Карлос

История последних встреч

Draco FC
Draco FC
Универсидад Сан-Карлос
Draco FC
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
29.01.2026
Универсидад Сан-Карлос
Универсидад Сан-Карлос
3:1
Draco FC
Draco FC
Обзор
04.10.2025
Универсидад Сан-Карлос
Универсидад Сан-Карлос
5:0
Draco FC
Draco FC
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
4
