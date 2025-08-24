24.08.2025
Смотреть онлайн Draco FC - Универсидад Сан-Карлос 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Guatemala Segunda Division: Draco FC — Универсидад Сан-Карлос . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Guatemala Segunda Division
Draco FC
20'
45'
82'
Завершен
3 : 4
24 августа 2025
Универсидад Сан-Карлос
5'
13'
29'
57'
Draco FC
20'
Draco FC
45'
Draco FC
82'
Текстовая трансляция
5'
Универсидад Сан-Карлос - 1-ый Гол
13'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
13'
Универсидад Сан-Карлос - 2-ой Гол
17'
Draco FC - Угловой
18'
Draco FC - Угловой
20'
Draco FC - 3-ий Гол
29'
Универсидад Сан-Карлос - 4-ый Гол
35'
Draco FC - Угловой
43'
Draco FC - Угловой
45'
Draco FC - 5-ый Гол
56'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
56'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
57'
Универсидад Сан-Карлос - 6-ый Гол
60'
Draco FC - Угловой
62'
Draco FC - Угловой
71'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
78'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
80'
Draco FC - Угловой
82'
Draco FC - 7-ый Гол
89'
Универсидад Сан-Карлос - Угловой
Превью матча Draco FC — Универсидад Сан-Карлос
История последних встреч
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3
4
