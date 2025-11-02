Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Греция — Греция - Гамма Этники : Ксанти — Пантракикос , 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Пигадейа-Шкода Ксанти Арена .

Превью матча Ксанти — Пантракикос

Команда Ксанти в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-3. Команда Пантракикос, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-4. Команда Ксанти в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Пантракикос забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 14 сентября 2025 на поле команды Пантракикос, в том матче победу одержали хозяева.