Смотреть онлайн CD Arcangel San Miguel - КД Юнион Сур Яиза 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 12: CD Arcangel San Miguel — КД Юнион Сур Яиза, 7 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
Превью матча CD Arcangel San Miguel — КД Юнион Сур Яиза
Команда CD Arcangel San Miguel в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 5-5. Команда КД Юнион Сур Яиза, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 4-5. Команда CD Arcangel San Miguel в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КД Юнион Сур Яиза забивает 0, пропускает 1.