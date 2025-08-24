24.08.2025
Смотреть онлайн FC Cremas (W) - CSD Municipal (W) 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гватемала — Гватемала Лига Насьональ - Женщины: FC Cremas (W) — CSD Municipal (W) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Гватемала Лига Насьональ - Женщины
Завершен
0 : 1
24 августа 2025
Текстовая трансляция
6'
CSD Municipal (W) - Угловой
9'
FC Cremas (W) - Угловой
21'
CSD Municipal (W) - Угловой
41'
CSD Municipal (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
75'
CSD Municipal (W) - Угловой
81'
CSD Municipal (W) - 1-ый Гол
83'
FC Cremas (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1
Превью матча FC Cremas (W) — CSD Municipal (W)
История последних встреч
FC Cremas (W)
CSD Municipal (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
16.02.2026
CSD Municipal (W)
1:0
FC Cremas (W)
Статистика матча
Атаки
83
88
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
1
3
