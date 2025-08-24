24.08.2025
МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
2 de Mayo Reserves
5'
60'
Завершен
2 : 3
24 августа 2025
Sportivo Ameliano Reserves
10'
68'
74'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
2 de Mayo Reserves - 1-ый Гол
10'
Sportivo Ameliano Reserves - 2-ой Гол
27'
2 de Mayo Reserves - Угловой
32'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
48'
2 de Mayo Reserves - Угловой
51'
2 de Mayo Reserves - Угловой
57'
2 de Mayo Reserves - Угловой
60'
2 de Mayo Reserves - 3-ий Гол
68'
Sportivo Ameliano Reserves - 4-ый Гол
74'
Sportivo Ameliano Reserves - 5-ый Гол
90+4'
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
86
79
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
4
