Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.08.2025

Смотреть онлайн 2 de Mayo Reserves - Sportivo Ameliano Reserves 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайПримера Дивизион Резерв, Апертура: 2 de Mayo ReservesSportivo Ameliano Reserves . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени .

МСК
Примера Дивизион Резерв, Апертура
2 de Mayo Reserves
5'
60'
Завершен
2 : 3
24 августа 2025
Sportivo Ameliano Reserves
10'
68'
74'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
2 de Mayo Reserves icon
5'
Sportivo Ameliano Reserves icon
10'
Счет после первого тайма 1:1
2 de Mayo Reserves icon
60'
Sportivo Ameliano Reserves icon
68'
Sportivo Ameliano Reserves icon
74'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
5'
2 de Mayo Reserves - 1-ый Гол
10'
Sportivo Ameliano Reserves - 2-ой Гол
27'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
32'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
48'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
51'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
57'
Угловой
2 de Mayo Reserves - Угловой
60'
2 de Mayo Reserves - 3-ий Гол
68'
Sportivo Ameliano Reserves - 4-ый Гол
74'
Sportivo Ameliano Reserves - 5-ый Гол
90+4'
Угловой
Sportivo Ameliano Reserves - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча 2 de Mayo Reserves — Sportivo Ameliano Reserves

История последних встреч

2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
Sportivo Ameliano Reserves
2 de Mayo Reserves
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
15.02.2026
Sportivo Ameliano Reserves
Sportivo Ameliano Reserves
2:1
2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
Обзор
10.11.2025
Sportivo Ameliano Reserves
Sportivo Ameliano Reserves
6:0
2 de Mayo Reserves
2 de Mayo Reserves
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
2 de Mayo Reserves 2 de Mayo Reserves
52%
Sportivo Ameliano Reserves Sportivo Ameliano Reserves
48%
Атаки
86
79
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ХК Сочи ХК Сочи
ЦСКА ЦСКА
23 Февраля
17:00
Торпедо Торпедо
Динамо Минск Динамо Минск
23 Февраля
17:00
Болонья Болонья
Удинезе Удинезе
23 Февраля
22:45
Челны Челны
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
23 Февраля
17:00
Фиорентина Фиорентина
Пиза Пиза
23 Февраля
20:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
23 Февраля
17:00
Алавес Алавес
Хирона Хирона
23 Февраля
23:00
Эвертон Эвертон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
23 Февраля
23:00
Снежные Барсы Снежные Барсы
Чайка U20 Чайка U20
23 Февраля
17:00
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
Амурские Тигры U20 Амурские Тигры U20
23 Февраля
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA