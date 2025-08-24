24.08.2025
Смотреть онлайн Уделас - Марио Мендез ФК 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Уделас — Марио Мендез ФК, 6 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CAI Sport Center.
МСК, 6 тур, Стадион: CAI Sport Center
Панама. Лига Prom. Футбол
Уделас
34'
64'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Марио Мендез ФК
24'
Марио Мендез ФК
24'
Уделас FC
34'
Счет после первого тайма 1:1
Уделас FC
64'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Уделас FC - Угловой
6'
Уделас FC - Угловой
9'
Марио Мендез ФК - Угловой
12'
Уделас FC - Незабитый пенальти
13'
Марио Мендез ФК - Угловой
16'
Уделас FC - Угловой
24'
Марио Мендез ФК - 1-ый Гол
30'
Уделас FC - Угловой
34'
Уделас FC - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
47'
Марио Мендез ФК - Угловой
51'
Уделас FC - Угловой
58'
Марио Мендез ФК - Угловой
63'
Уделас FC - Угловой
64'
Марио Мендез ФК - Угловой
64'
Уделас FC - 3-ий Гол
75'
Марио Мендез ФК - Угловой
82'
Марио Мендез ФК - Угловой
84'
Уделас FC - Угловой
90+1'
Марио Мендез ФК - Угловой
90+2'
Уделас FC - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Превью матча Уделас — Марио Мендез ФК
Статистика матча
Владение мячом
43%
57%
Атаки
61
75
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
9
14
Удары в створ ворот
6
6
Комментарии к матчу