24.08.2025

Смотреть онлайн Queretaro U19 (W) - Unam Pumas U19 (W) 24.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Queretaro U19 (W)Unam Pumas U19 (W) . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Queretaro U19 (W)
20'
45+1'
Завершен
2 : 1
24 августа 2025
Unam Pumas U19 (W)
55'
Смотреть онлайн
Queretaro U19 (W) icon
20'
Queretaro U19 (W) icon
45+1'
Счет после первого тайма 2:0
Unam Pumas U19 (W) icon
55'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
6'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
12'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
18'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
19'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
20'
Queretaro U19 (W) - 1-ый Гол
24'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
25'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
29'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
45+1'
Queretaro U19 (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
49'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
51'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
55'
Unam Pumas U19 (W) - 3-ий Гол
57'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
68'
Угловой
Queretaro U19 (W) - Угловой
77'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
86'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
87'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
87'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
88'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Queretaro U19 (W) — Unam Pumas U19 (W)

История последних встреч

Queretaro U19 (W)
Queretaro U19 (W)
Unam Pumas U19 (W)
Queretaro U19 (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
07.02.2026
Unam Pumas U19 (W)
Unam Pumas U19 (W)
4:6
Queretaro U19 (W)
Queretaro U19 (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
48
51
Угловые
6
11
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу
