24.08.2025
МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Necaxa U19 (W)
7'
65'
Завершен
2 : 0
24 августа 2025
Текстовая трансляция
7'
Necaxa U19 (W) - 1-ый Гол
23'
Necaxa U19 (W) - Угловой
25'
Necaxa U19 (W) - Угловой
26'
Necaxa U19 (W) - Угловой
27'
Necaxa U19 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Juarez FC U19 (W) - Угловой
61'
Juarez FC U19 (W) - Угловой
65'
Necaxa U19 (W) - 2-ой Гол
68'
Necaxa U19 (W) - Угловой
70'
Necaxa U19 (W) - Угловой
71'
Necaxa U19 (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0
Статистика матча
Атаки
80
75
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
7
3
