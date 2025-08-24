24.08.2025
Смотреть онлайн Депортиво Итальяно - Вилла Тереса 24.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Uruguay Primera Division Amateur: Депортиво Итальяно — Вилла Тереса . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Uruguay Primera Division Amateur
Депортиво Итальяно
90+1'
Завершен
1 : 1
24 августа 2025
Вилла Тереса
80'
Счет после первого тайма 0:0 : 3,2
Вилла Тереса
80'
Депортиво Итальяно
90+1'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,2
Текстовая трансляция
29'
Депортиво Итальяно - Угловой
44'
Депортиво Итальяно - Угловой
80'
Вилла Тереса - 1-ый Гол
87'
Вилла Тереса - Угловой
90+1'
Депортиво Итальяно - 2-ой Гол
Превью матча Депортиво Итальяно — Вилла Тереса
Статистика матча
Владение мячом
44%
Атаки
108
86
Угловые
2
1
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
4
4
Комментарии к матчу