24.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол: Internacional FC de Palmira (W) — Deportivo Cali (W), 5 тур . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Doce De Octubre.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Doce De Octubre
Колумбия. Лига Агила Феменина. Футбол
Завершен
0 : 2
24 августа 2025
Deportivo Cali (W)
14'
39'
Текстовая трансляция
3'
Internacional FC de Palmira (W) - Угловой
14'
Deportivo Cali (W) - 1-ый Гол
39'
Deportivo Cali (W) - 2-ой Гол
47'
Internacional FC de Palmira (W) - Угловой
67'
Internacional FC de Palmira (W) - Угловой
90+6'
Deportivo Cali (W) - Угловой
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
95
88
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
3
6
Удары в створ ворот
7
8
