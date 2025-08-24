24.08.2025
CD Constitucion Unido - АК Колина 24.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера: CD Constitucion Unido — АК Колина . Начало встречи 24 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Чили - Терсера
Завершен
0 : 2
24 августа 2025
АК Колина
61'
90+5'
Счет после первого тайма 0:0
Deportes Colina
61'
Deportes Colina
90+5'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
1'
CD Constitucion Unido - Угловой
20'
CD Constitucion Unido - Угловой
26'
CD Constitucion Unido - Угловой
44'
CD Constitucion Unido - Угловой
45'
Deportes Colina - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
53'
Deportes Colina - Угловой
55'
CD Constitucion Unido - Угловой
60'
Deportes Colina - Угловой
60'
Deportes Colina - Угловой
61'
Deportes Colina - 1-ый Гол
72'
Deportes Colina - Угловой
90+5'
Deportes Colina - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча CD Constitucion Unido — АК Колина
Статистика матча
Владение мячом
41%
Атаки
101
53
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
14
8
Удары в створ ворот
3
4
