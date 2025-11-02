Смотреть онлайн ФК Гуарницо - КФ Вименор 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: ФК Гуарницо — КФ Вименор, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Pilar.
Превью матча ФК Гуарницо — КФ Вименор
Команда ФК Гуарницо в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-9. Команда КФ Вименор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-9. Команда ФК Гуарницо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КФ Вименор забивает 1, пропускает 1.