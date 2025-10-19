Смотреть онлайн Селая - КФ Вименор 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 3: Селая — КФ Вименор, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Castanal.
Превью матча Селая — КФ Вименор
Команда Селая в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4. Команда КФ Вименор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Селая в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КФ Вименор забивает 1, пропускает 1.