Превью матча Селая — КФ Вименор

Команда Селая в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-4. Команда КФ Вименор, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Селая в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. КФ Вименор забивает 1, пропускает 1.