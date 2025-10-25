Смотреть онлайн Лененсе - КД Правиано 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 2: Лененсе — КД Правиано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Soton.
Превью матча Лененсе — КД Правиано
Команда Лененсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-8.