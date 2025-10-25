Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Лененсе - КД Правиано 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 2: ЛененсеКД Правиано, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio El Soton.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio El Soton
Испания - Терсера - Группа 2
Лененсе
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
КД Правиано
Смотреть онлайн
Превью матча Лененсе — КД Правиано

Команда Лененсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-8.

Игры 8 тур
26.10.2025
Льянера
2:0
Каудаль
Завершен
26.10.2025
Авилес Стадиум
0:1
Сиеро
Завершен
26.10.2025
Эль Сан Мартин
0:1
УД Хихон Индустриал
Завершен
26.10.2025
Спортинг
7:0
КД Колунга
Завершен
26.10.2025
КД Лланес
2:1
Белшина Бобруйск
Завершен
26.10.2025
Рил Титанико Лавиана
0:5
Цеарес
Завершен
26.10.2025
Ковадонга
2:0
СД Наварро КФ
Завершен
26.10.2025
Эль Энтрего
2:1
Туилла
Завершен
25.10.2025
Лененсе
0:1
КД Правиано
Завершен
