02.11.2025
Смотреть онлайн Туилла - КД Правиано 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 2: Туилла — КД Правиано, 9 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:45 по московскому времени и пройдет на стадионе El Candin.
МСК, 9 тур, Стадион: El Candin
Испания - Терсера - Группа 2
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Превью матча Туилла — КД Правиано
Комментарии к матчу