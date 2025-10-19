Смотреть онлайн Каудаль - Рил Титанико Лавиана 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 2: Каудаль — Рил Титанико Лавиана, 7 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Hermanos Antuña.
Превью матча Каудаль — Рил Титанико Лавиана
Команда Каудаль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Рил Титанико Лавиана, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-6. Команда Каудаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рил Титанико Лавиана забивает 0, пропускает 1.