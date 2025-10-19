Превью матча Каудаль — Рил Титанико Лавиана

Команда Каудаль в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-9. Команда Рил Титанико Лавиана, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-6. Команда Каудаль в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рил Титанико Лавиана забивает 0, пропускает 1.