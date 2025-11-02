Смотреть онлайн Форментера - Ротлет Молинар 02.11.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Форментера — Ротлет Молинар, 9 тур. Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 14:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal de Formentera.
Превью матча Форментера — Ротлет Молинар
Команда Форментера в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 8-14.