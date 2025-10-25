Смотреть онлайн Санта-Амалия - E.F. Puebla de la Calzada 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 14: Санта-Амалия — E.F. Puebla de la Calzada, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Санта-Амалия — E.F. Puebla de la Calzada
Команда Санта-Амалия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-7. Команда E.F. Puebla de la Calzada, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Санта-Амалия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. E.F. Puebla de la Calzada забивает 1, пропускает 0.