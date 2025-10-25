Превью матча Санта-Амалия — E.F. Puebla de la Calzada

Команда Санта-Амалия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-7. Команда E.F. Puebla de la Calzada, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Санта-Амалия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. E.F. Puebla de la Calzada забивает 1, пропускает 0.