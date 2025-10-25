Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Санта-Амалия - E.F. Puebla de la Calzada 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 14: Санта-АмалияE.F. Puebla de la Calzada, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 14
Санта-Амалия
Отменен
- : -
25 октября 2025
E.F. Puebla de la Calzada
Превью матча Санта-Амалия — E.F. Puebla de la Calzada

Команда Санта-Амалия в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 6-7. Команда E.F. Puebla de la Calzada, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 5-3. Команда Санта-Амалия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. E.F. Puebla de la Calzada забивает 1, пропускает 0.

Игры 8 тур
26.10.2025
Морало
1:3
CD Cabeza Del Buey
Завершен
26.10.2025
КД Асуага
1:0
Каламонте
Завершен
26.10.2025
КД Диосесано
0:0
Виллановенсе
Завершен
26.10.2025
Бенито
2:2
CF Jaraiz
Завершен
25.10.2025
Санта-Амалия
-:-
E.F. Puebla de la Calzada
Отменен
25.10.2025
Атлетико Пуеблонуево
0:3
Бадахоз
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA